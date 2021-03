Una pezza di Lundini, il programma di Valerio Lundini, ha trovato un posto fisso all’interno del palinsesto di Rai2 e si prepara a tornare in seconda serata

“Una pezza di Lundini”, il programma ideato da Valerio Lundini, ritornerà preso su Rai2. La trasmissione è andata in onda per la prima volta nell’autunno dello scorso anno, ed ha subito riscontrato un successo di pubblico senza paragoni. Proprio per questo motivo, nonostante sia stato vittima di una programmazione molto discontinua all’interno del palinsesto di Rai2, lo show ha finalmente ottenuto una collocazione fissa nel corso della serata targata Rai.

Ed eco che “Una pezza di Lundini” si prepara a tornare sul piccolo schermo a partire dal 13 Aprile, in seconda serata ogni martedì per i prossimi tre mesi. Motivo del successo del programma va attribuito, senza dubbio, proprio alla figura di Valerio Lundini, noto personaggio televisivo che (tra le altre cose) è stato anche ospite alla terza serata di Sanremo. Il suo metodo, consiste proprio nell’ironizzare sul perbenismo e l’ipocrisia che regnano all’interno della televisione pubblica e generalistica. Metodo che è stato ampiamente condiviso, visto che in poco tempo, il programma di Lundini ha ricevuto l’apprezzamento unanime dalla critica che ne ha premiato l’originalità.

Proprio come riporta Tvblog.it, il boom che ha riscontrato il programma è stato generato soprattutto dalla visualizzazioni sulla piattaforma streaming Raiplay, principalmente frequentato dai giovani. Ecco come ha commentato la direttrice del servizio streaming, Elena Capparelli: “I giovani non hanno alcuna abitudine all’ascolto lineare è vero; ma io ho cercato un’offerta che potesse intercettare prodotti della tv che i ragazzi non conoscono, ma che potrebbero amare. Una Pezza di Lundini, partito su Rai 2, è diventato un programma amatissimo dai giovani grazie alla sinergia con RaiPlay. Ne vado doppiamente fiera perché, in questo modo, siamo riusciti a valorizzare la catena del prodotto Rai. Con Lundini abbiamo preso anche la fascia della generazione Z che non guarda la tv tradizionale“.