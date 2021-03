Uno studio congiunto Oms-Cina rivela nuovi scenari sul Coronavirus. Risulerebbe “estremamente improbabile” la fuga di dati dal laboratorio di Wuhan

L’Oms in uno studio congiunto con la Cina rivela nuovi importanti scenari relativi alle orgini e alla diffusione del Coronavirus. Secondo lo studio la trasmissione del virus dai pipistrelli all’uomo attraverso un altro animale è lo scenario più probabile. Viene così scongiurata la prima ipotesi, quella relativa ad una fuga di dati da laboratorio.

Sarebbe “estremamente improbabile” una fuga di dati dal laboratorio di Wuhan. E’ quanto si apprende da una bozza di copia ottenuta da The Associated Press. La pubblicazione del rapporto è stata ripetutamente ritardata, sollevando dubbi sul fatto che la parte cinese stesse cercando di distorcere le conclusioni.

I risultati della pubblicazione

A lungo si è diffusa la teoria complottista orientata alla Cina, secondo cuii Wuhan sarebbe stato il cuore della diffusione del Coronavirus. Per circa la metà del 2020, fino ad inizio 2021, è stato semplice additare la colpa della pandemia sulla sola città di Pechino. A più di un anno di distanza interviene proprio l’Oms a mettere chiarezza su di una questione mai risolta.

Non a caso, i risultati sono stati in gran parte quelli previsti e hanno lasciato molte domande senza risposta. Il team ha proposto ulteriori ricerche in ogni area tranne l’ipotesi di fughe da laboratorio. Un funzionario dell’Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato alla fine della scorsa settimana che si aspettava che lo studio sarebbe stato pronto per la pubblicazione «nei prossimi giorni».