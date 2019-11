La sicurezza sulla strada dovrebbe rappresentare la priorità per ogni automobilista quando utilizza il proprio veicolo

Il rispetto del codice della strada e il buon senso richiedono controlli regolari, revisioni e manutenzione per avere sempre un veicolo in perfette condizioni. L’impianto frenante è uno degli elementi più importanti di un veicolo. Infatti, se i freni non funzionano bene, il rischio di un incidente stradale è molto forte.

Ecco alcuni degli elementi che compongono un impianto frenante, per una vettura standard: tamburi o dischi freno, pinze, cilindro principale e cilindri secondari, serbatoio del fluido tecnico, pedale del freno. Le ruote del veicolo vengono rallentate, fino a fermarsi, perché entrano in contatto con i tamburi o i dischi freno. Questi vengono azionati dai cilindri secondari, che ricevono la pressione dal cilindro principale, attivato dal pedale del freno premuto dal conducente.

L’impianto frenante è sottoposto a carichi continui e si può guastare in molti modi, eccone alcuni:

La frenata non è più efficiente, perché il fluido tecnico è invecchiato e non ha più le stesse proprietà, quindi va cambiato.

I pistoni si possono bloccare, per riparare questo problema bisogna ingrassare i pistoni. Bisogna anche cambiare le guarnizioni.

Le pinze dei freni si possono bloccare. La soluzione a questo guasto è ingrassare gli spinotti delle pinze oppure sostituirli.

Le componenti si possono rovinare per usura: pastiglie, ganasce, dischi, tamburi, vanno sostituiti quando sono rovinati

