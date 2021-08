Lino Banfi, spot TimVision censurato: la replica di Tim

Lino Banfi, censurato lo spot con Oronzo Canà. Ma Tim smentisce: “Non risulta alcun provvedimento”

Nessuna censura per la pubblicità con Lino Banfi di TimVision. È quanto fa sapere la Tim che ha dichiarato: “In merito allo spot di TimVision con protagonista Lino Banfi, TIM precisa che non risulta nessun provvedimento del Giurì dell’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria o del Comitato Media e Minori e che, pertanto, non vi è stata nessuna censura. La diffusione degli spot previsti a supporto dell’offerta calcio sta proseguendo secondo quanto pianificato lo scorso luglio“.

La richiesta di censurare la famosa esclamazione di Oronzo Canà, interpretato proprio da Banfi, è arrivata da parte del Movimento Italiano Genitori lo scorso 25 agosto.

Banfi: “Non ho seguito la vicenda”

“Le polemiche sul “porca puttena”? Non ho seguito la vicenda. Sono quarant’anni che dico questo tormentone, non è una novità per me. L’hanno detto anche i giocatori agli Europei“. Così Lino Banfi ha commentato la polemica sollevata dal Moige nei giorni scorsi.

Un’esclamazione riportata anche da Ciro Immobile durante gli Europei di calcio poi vinti dalla nostra Nazionale. L’attaccante napoletano, infatti, per festeggiare il gol dell’Italia durante la prima partita contro la Turchia, lo aveva urlato in favore di telecamere.