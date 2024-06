L’intelligenza artificiale per i risultati degli Azzurri

di Gaudieri Brunella

ChatGPT con una altissima precisione era riuscita a calcolare anche questo. L’intelligenza artificiale di OpenAi aveva previsto in maniera sorprendente i risultati di Italia – Spagna e anche quello del match contro la Croazia. In entrambi i casi il destino degli azzurri era stato già scritto: con la Spagna la nazionale italiana non è riuscita a battere gli avversari; con la Croazia è riuscita a proseguire solo grazie ad un indispensabile pareggio.

Ma al chatbot è stato chiesto in anticipo anche il risultato di Svizzera Italia e preludio o meno di ciò che è avvenuto ieri sera all’Olympiastadion di Berlino anche questa volta l’esito era stato anticipato con esattezza. ChatGPT aveva previsto la vittoria degli elvetici con una probabilità del 58.2% rispetto al 41.8% degli azzurri. Il Gol della vittoria della Svizzera ci sarebbe poi stato in uno dei tempi regolamentari, supplementari o persino ai rigori.

Ma quali sarebbero poi i parametri utilizzati dall’intelligenza artificiale per formulare delle previsioni così precise? Il chatbot ha utilizzato la somma dei gol effettuati e subiti, la media dei gol attesi, cioè qui tiri che finiscono in porta con una certa probabilità e la somma dei tiri totali e di quelli in porta.

Sicuramente la tecnologia avanzata dell’ AI non è capace di prevedere i risultati di un intero torneo, ma fino ad ora la costante abilità con cui ha calcolato di risultati della Nazionale Italiana è sorprendente.