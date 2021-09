Lol 2 arriva a Novembre: sorpresa nel cast

Confermati alla conduzione di Lol, su Amazon Prime Video, Mara Maionchi e Fedez: chi bisserà il successo di Ciro Priello?

Ospite al Festival della Tv di Dogliani, Mara Maionchi ha recentemente confermato la sua presenza come conduttrice, e capitano di una squadra, nella seconda stagione di Lol – Chi Ride è Fuori che dovrebbe essere rilasciata su Amazon Prime Video a Novembre.

Accanto a lei ritroveremo ancora Fedez, che come riconferma ha ricevuto un messaggio parrecchio irriverente da parte di Amazon, repostato sulle Instagram Stories del rapper: “Quest’anno abbiamo fatto l’impossibile, mettere insieme le 10 persone più divertenti di Italia, ma soprattutto le uniche che non ti hanno ancora querelato”.

Format e concorrenti

Anche per questa seconda edizione, la prima è stata vinta dal comico dei The Jackal Ciro Priello, il format di Lol – Chi ride è fuori rimane lo stesso: dieci comici, rinchiusi per sei ore in un loft, devono tentare con ogni stratagemma di far ridere i colleghi per eliminarli. Vince chi resiste al fuoco di fila delle battute.

Ma chi sono i dieci comici che si metteranno alla prova? Secondo il settimanale Chi la produzione Amazon avrebbe preso contatti con Claudio Bisio, il Mago Forest e Angelo Duro, il quale però avrebbe declinato l’offerta. Per quest’anno però si sarebbe deciso di arruolare anche comici non professionisti: va dunque in questa direzione la quasi certa partecipazione allo show di Antonio Cassano.