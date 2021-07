Lorella Cuccarini torna ad “Amici”: la conferma

In un’intervista al settimanale Oggi, Lorella Cuccarini conferma la sua presenza ad “Amici 21” in partenza a Settembre su Canale 5

“Maria De Filippi mi ha appena confermata nel cast della prossima edizione di Amici”. Con queste parole, rese nel corso di un’intervista al settimanale Oggi, Lorella Cuccarini ha annunciato che tornerà in cattedra come insegnante di ballo anche per la ventunesima edizione del talent-show italiano più longevo della tv, “un’esperienza che mi arricchisce umanamente oltre che come artista”.

Alla corte di Maria, Lorella Cuccarini – 56 anni il prossimo 10 Agosto – ha ritrovato la propria serenità lavorativa, dopo l’addio pieno di strascichi a “La Vita in Diretta”, che ha condotto su Raiuno nella stagione televisiva 2019/20 accanto ad Alberto Matano: “Non coltivo risentimenti o amarezze. Quando ho un problema, lo butto fuori e poi me lo lascio alle spalle. Guardo avanti”.

Sposata da trent’anni con il produttore Silvio Testi, Lorella ha infine confidato a proposito del suo rapporto con lui: “Io lo amo e non l’ho mai tradito. Non abbiamo regole, tranne una: essere attenti all’altro, avere le antenne accese, ascoltare anche i silenzi (…) non tutti sanno esternare i problemi, tu devi trovare il modo di esserci lo stesso. Bisogna sapersi incastrare”.