Luna di miele tra Positano e Capri per Luca Argentero e Cristina Marino. La coppia resta in Italia per festeggiare l’unione

Prima che la pandemia bloccasse tutto o quasi, la coppia composta da Luca Argentero e Cristina Marino avrebbe dovuto sposarsi la scorsa estate. Nonostante il ritardo nella celebrazione delle nozze, il momento è stato decisamente perfetto. “Neanche nei sogni più belli, ho immaginato questo giorno così” – scrive Cristina, che lo scorso weekend ha coronato il suo sogno d’amore con Luca in un bosco umbro di Città della Pieve.

Potrebbe interessarti:

La coppia ha condiviso online un solo scatto ufficiale per celebrare le nozze della settimana scorsa ed ha scelto come meta per la luna di miele Positano e Capri. Cristina Marino, sul suo profilo instagram, ha condiviso i primi scatti della tanto attesa vacanza: il mare, l’albergo, un paio di sandali e un costume bianco. A scaldare il cuore, però, è la dolcissima immagine di due mai e una fede identica. Luca Argentero, a commento della foto che ha voluto pubblicare sul suo profilo, ha scritto “Amore mio infinito“. Soggetto delle immagini quindi non è solo la vacanza e i posti meravigliosi visti dalla coppia, ma l’immenso amore che lega i due.