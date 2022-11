Lucas Hernandez ko al Mondiale: stagione finita

Avvio da dimenticare per la Francia nel primo match dei Mondiali in Qatar contro l’Australia. Nello sviluppo dell’azione che ha portato al goal di Goodwin, Lucas Hernandez è finito a terra toccandosi platealmente il ginocchio in seguito ad un movimento innaturale. Uscito dal campo visibilmente dolorante e accompagnato dai sanitari della Nazionale francese, il laterale del Bayern Monaco è stato sostituito dal fratello Theo, chiamato subito in causa al 13′.

Peggio di così, insomma, non poteva cominciare l’avventura al Mondiale dei campioni in carica che, dopo aver perso Benzema, sono costretti a fare i conti con un’altra pesante assenza nella formazione titolare. Lucas Hernandez, infatti, ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro:. Questo significa che il suo Mondiale è già terminato dopo appena 13 minuti e con esso anche l’attuale stagione calcistica.

A fine partita, Deschamps aveva parlato dell’infortunio del proprio calciatore mostrando evidente preoccupazione. “Lucas Hernandez deve sostenere gli esami ma mi sembra un infortunio abbastanza grave. E’ la nota negativa di questa serata“, aveva spiegato il CT della Francia.

Dal punto di vista del risultato, almeno, la serata dei francesi è andata bene visto che hanno battuto l’Australia. E non è mancato un pensiero per Lucas Hernandez. Il suo compagno di Nazionale Olivier Giroud, infatti, autore di due goal, ha dichiarato: “Rischiamo di perdere un altro compagno in questa competizione… a lui vorrei dedicare questa partita“.

A prendere il posto di Lucas Hernandez sarà ora il fratello Theo. Il difensore del Milan ha avuto già un impatto importante subentrando a Lucas. Al 27′, infatti, proprio lui ha disegnato un cross perfetto per il colpo di testa di Rabiot, autore del momentaneo 1-1.