Prezzi benzina e gasolio: dal 1° dicembre le regole cambiano

Dal primo dicembre 2022 i prezzi su benzina, gasolio, gpl e metano subiranno dei cambiamenti. Verrà infatti dimezzato lo sconto sulle accise. Introdotto a partire dal 24 marzo e prorogato fino al 31 dicembre, questo valeva 30,5 centesimi (25 + Iva). Ma il decreto legge “Misure urgenti in materia di accise e Iva su carburanti e sostegno agli enti territoriali e ai territori colpiti da eccezionali eventi metereologici”, approvato dal Consiglio dei ministri il 22 novembre, lo ha ridotto a 18,3 centesimi (15 + Iva), mentre per il gpl da 0,085 per kg a 0,051 centesimi.

Fortunatamente la riduzione dello sconto non riguarderà gli autotrasportatori che beneficiano di un regime fiscale diverso da quello ordinario. A partire dal 1° dicembre, quindi, il prezzo di benzina e diesel è destinato a salire per effetto del minor sconto. Ipotizzando i prezzi dell’ultima settimana, con un taglio alle accise di 18,3 centesimi il prezzo della benzina in modalità self service sfiorerebbe quota 1,9 euro, arrivando a 1,88 euro al litro, mentre il gasolio sfonderebbe addirittura la soglia dei 2 euro, raggiungendo i 2,015 euro al litro.