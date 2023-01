La salernitana Luna Palumbo sogna l’Eurovision

Luna Palumbo, cantautrice salernitana, è in gara a Una Voce per San Marino 2023, il contest che seleziona il rappresentante del Titano all’Eurovision Song Contest

C’è anche la cantautrice Luna Palumbo tra gli oltre mille artisti, provenienti da ogni angolo dell’Europa, e non solo, in lizza per rappresentare la Repubblica di San Marino all’Eurovision Song Contest 2023, che si terrà il prossimo maggio a Liverpool.

Occasione messa in palio dal contest “Una Voce per San Marino”, organizzato dalla tv di

stato del Titano, San Marino RTV, e Media Evolution. L’artista, fresca di esibizione presso l’auditorium “Little Tony” di San Marino, ha presentato all’attenzione della giuria due brani del suo repertorio. Il primo, “Pezzo di legno”, ancora del tutto inedito, mentre il secondo, “My heart is beating”, rilasciato in collaborazione con il producer Peter Torre a gennaio 2022. Due piccoli spunti del vasto universo sonoro di

Luna Palumbo, oltre che un assaggio di ciò che l’artista sta attualmente preparando per il

contest.

«Insieme a me, alla produzione del pezzo, c’è ancora una volta Peter Torre, così com’è stato per “My heart is beating”. Una collaborazione che dunque continua, nell’arte così come nella vita privata», afferma la cantautrice salernitana. Questa a San Marino è soltanto l’ennesima esperienza di una carriera vissuta su molteplici palcoscenici prestigiosi. Da Amici di Maria de Filippi a The Voice of Italy, dove prese parte nel 2014 nel team dell’indimenticabile Raffaella Carrà. Musicultura, New York Canta e tanto altro, insieme ad un album e numerosi singoli all’attivo: questo ricco bagaglio di esperienze, l’artista campana è desiderosa ora di presentarlo all’attenzione del pubblico del Vecchio Continente.

«È una grande opportunità, quella che San Marino sta offrendo agli artisti emergenti di tutto il mondo – prosegue Luna Palumbo -. La decisione di prendervi parte arriva dall’esigenza di portare all’attenzione di sempre più persone la propria musica, con il sogno di presentarla poi sul palco dell’Eurovision Song Contest, che sappiamo bene essere una mastodontica vetrina per ogni artista»