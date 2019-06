I violenti temporali hanno causato disagi sul tratto Torino-Aosta dell’A5. Il maltempo non ha risparmiato nemmeno la Lombardia né la Valtellina

Il maltempo colpisce ancora. Forti temporali e grandine stanno interessando gran parte dell’Italia, in particolare le regioni del Nord. Sulla A5, vi è stato un allarme sul tratto Torino-Aosta. Una frana in località Chiappetti a Quincinetto ha provocato un pericoloso scivolamento a valle tanto da costringere Ativa, che gestisce quel tratto, a chiudere l’autostrada in entrambe le direzioni. Altri 18 km poi sono stati chiusi sul tratto Ivrea-Pont-Saint-Martin.

Naturalmente, sono previsti ampi disagi sulla viabilità locale di Ivrea e comuni limitrofi. Anche in Valtellina, però, e non solo sul tratto Torino-Aosta dell’A5, è stato riscontrato un allarme-frane. Ieri sera infatti l’appena insediato sindaco di Delebio, Erica Alberti, ha emesso un’ordinanza di evacuazione per circa 150 persone, e altre 250, tra cui un centinaio nel comune di Andalo (Sondrio), hanno le valige pronte e in caso di peggioramento saranno a loro volta evacuate. Protezione Civile, vigili del fuoco, Carabinieri, Polizia, Croce Rossa e i Comuni di Delebio e Andalo hanno acceso il faro sulla frana, temendo nuovi distacchi nella notte, per via delle forti piogge che sono previste in Bassa Valle.

Ma non è tutto. Perché la stessa situazione si potrebbe verificare anche a Milano. Un violento temporale, con annessa grandine, si è abbattuto sul capoluogo lombardo, provocando disagi soprattutto nella zona di Baranzate e nei pressi del fiume Seveso. Quest’ultimo è esondato stamani nel Capoluogo lombardo a causa della pioggia. A darne notizia è stato lo stesso Comune.