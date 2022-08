I Maneskin non si fermano più: trionfo agli MTV Awards

Non sembra volersi arrestare l’ondata di successo e popolarità che negli ultimi due anni ha letteralmente travolto la band italiana dei Maneskin. Il gruppo guidato dal carismatico frontman Damiano David, infatti, ha ottenuto nella serata di ieri un nuovo, prestigioso riconoscimento da aggiungere al già corposo “palmares”.

Durante la notte degli MTV Awards, i Maneskin hanno trionfato nella categoria “Best Alternative Video” grazie al videoclip realizzato per “I Wanna be Your Slave“. Un nuovo successo in terra a stelle e strisce che conferma l’enorme ascendente che gli ex X Factor possiedono sul pubblico internazionale.

Per l’Italia, dunque, una nuova prima volta: mai nessun artista del Belpaese era mai riuscito a imporsi nella categoria per il miglior video alternativo. Nella short-list di artisti candidati al premio troviamo: Avril Lavigne ft. Blackbear con “Love It When You Hate Me”, Imagine Dragons e JID con “Enemy”, Machine Gun Kelly ft. Willow con “Emo Girl”, Panic! at the Disco con “Viva Las Vengeance”, Twenty One Pilots con “Saturday” e Willow, Avril Lavigne ft. Travis Barker con “G R O W”.

“Non ce lo aspettavamo e siamo già molto felici di essere qui” – queste le prime dichiarazioni a caldo da parte di Damiano al momento della consegna del premio.