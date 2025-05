Si conclude il progetto “Mani in pasta” realizzato dall’Associazione Alvaa

di Redazione ZON

Si è concluso questa mattina il progetto “Mani in pasta” realizzato interamente dall’Associazione Alvaa (Associazione Libero Volontariato Aiello Acquamela).

Il progetto si è svolto in due parti: la prima, si è tenuta presso il plesso della scuola primaria e si è contraddistinto per l’intervento della dottoressa Giusy Sabatino, che ha spiegato ai bambini l’intero processo che va dalla semina alla raccolta del grano, per poi concludersi con il processo della lavorazione.

La seconda parte, invece, si è svolta presso il Centro Sociale “Pietro De Salvo” di Aiello dove i bambini hanno potuto mettere letteralmente le “mani in pasta” per realizzare delle gustosissime pizze.

Il progetto è stato possibile grazie al lavoro della Dirigente Paola Rosapepe, che ha accolto la richiesta di realizzazione del progetto dell’Associazione Alvaa e alle insegnanti della scuola primaria di Aiello e Acquamela che, aiutate dagli ausiliari, hanno coinvolto e sostenuto i bambini.

Entusiasta e soddisfatta la Presidente dell’Associazione Alvaa, Lorella Sarlo: “Ringrazio infinitamente la dirigente Paola Rosapepe e tutto il team delle insegnanti, in particolare Petronilla Pastore, sempre pronta ad ogni iniziativa in cui i protagonisti sono i bambini.

Voglio ringraziare – continua Lorella Sarlo – il sindaco di Baronissi, Anna Petta e l’assessore all’ambiente, Alfonso Farina presenti alla manifestazione e sempre pronti a sostenere noi e le nostre iniziative.

Infine – conclude Sarlo – grazie al consigliere con delega alle associazioni, Massimo Paolillo per la sua presenza, ma grazie soprattutto ai bambini e agli associati Alvaa che come sempre non si sono risparmiati.”