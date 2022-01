Manuel Bortuzzo, la sua vita nel film ‘Rinascere’

Si chiama ‘Rinascita‘ il film che racconta la vita di Manuel Bortuzzo. Attualmente nella casa del Grande Fratello Vip, è stato lo stesso Manuel a scrivere il libro da cui ha tratto ispirazione la pellicola. Il film ripercorrerà la vita di Manuel dal momento del tragico incidente. Nella notte tra il 2 e il 3 febbraio 2019, infatti, il ragazzo rimase coinvolto in una sparatoria a Piazza Eschilo, nella periferia di Roma. Il suo fu uno scambio di persona. Tale incidente causò a Manuel una lesione midollare, per la quale oggi deve sedere su una carrozzina. Marinelli e Daniel Bazzano furono condannati a 14 anni e 8 mesi.

La regia è affidata a Umberto Marino. Giancarlo Commare interpreterà Manuel Bortuzzo, Alessio Boni suo padre Franco, mentre – scrive l’Ansa – il fratello minore Kevin farà la controfigura di Manuel mentre nuota. Non è stata resa nota la data di uscita ma le riprese sono terminate a Dicembre 2021.

“E’ stato facile dire che ero io il ragazzo sbagliato al posto sbagliato nel momento sbagliato. Ma non ero io nel posto sbagliato e nel momento sbagliato, io stavo facendo la mia vita come ogni altro ragazzo. Erano loro che hanno sbagliato vita e io non c’entravo niente“, ha dichiarato Manuel.