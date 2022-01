Sta per essere venduto il più grande diamante nero tagliato

Verrà venduto tramite la casa d’aste inglese Sotheby’s il diamante nero tagliato più grande al mondo. Il gioiello con 55 facce non è mai stato mostrato e verrà esposto per la prima volta a Dubai dal suo proprietario nelle prossime settimane.

Enigma il nome del gioiello che potrebbe essere venduto per 5 milioni di di dollari, si crede possa essere stato creato da un meteorite o un asteroide 2,6 miliardi di anni fa. Questa la teoria del vicedirettore della più grande casa d’aste con centinaia di filiali nel mondo.

La forma del gioiello è stata ispirata dall‘Hamsa, una simbolo di potere e protezione diffuso nella religione musulmana ed ebraica. Anche il numero 5 è una cifra che nel gioiello si ripete (55 facce) poichè Hamsa in arabo significa “numero cinque” ed anche nella religione ebraica il 5 rappresentava i 5 libri della Torah e la quinta lettera dell’alfabeto che rappresenta uno dei nomi di Dio.

La pietra che potrebbe essere venduta per 5 milioni di dollari non è l’unico diamante nero aggiudicato tramite la casa d’aste Sotheby’s. Lo scorso anno il diamante Key 10138 è stato venduto per 12,3 milioni di dollari ad Hong Kong e pagato persino in criptovaluta.