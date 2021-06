Mara Venier ritorna a Domenica In, in seguito a una pausa dovuta a una problematica operazione ai denti. La conduttrice si commuove in diretta ed esprime tutta la sua felicità nell’essere tornata finalmente in studio

Ieri pomeriggio, Mara Venier ha potuto finalmente far ritorno a Domenica In, dopo una pausa forzata dovuta a una complessa operazione ai denti. Precedentemente, la conduttrice aveva spiegato sui social che era stata costretta ad effettuare due interventi di seguito: uno per l’installazione di un impianto, seguito da un intervento maxillofacciale d’urgenza. Un processo lungo e sofferto, che le ha provocato una temporanea perdita della sensibilità facciale.

Potrebbe interessarti:

Come la stessa conduttrice ha confessato, per lei si è trattato di un periodo assolutamente non semplice. Per questo motivo, Mara Venier si è detta emozionata ed entusiasta di essere ritornata a lavoro: “Sono strafelice di essere di nuovo qui questa domenica, di riprendere il mio posto. Questo è il mio posto per questa domenica, e lo sarà anche per la prossima“.

Inoltre, ha tenuto a ringraziare in diretta televisiva, tutti coloro tra amici, colleghi, familiari e fan, che le sono stati vicini e non l’hanno mai fatta sentire sola o abbandonata.: “Voglio cominciare questa domenica facendo dei ringraziamenti a tutte le persone che mi hanno mandato tanti messaggi in questi giorni che non sono stati giorni facili per me. Grazie di cuore per i tanti, tanti messaggi che mi sono arrivati da persone che mi seguono su Instagram, da tutti gli amici, i colleghi”.– ha concluso Mara Venier con le lacrime agli occhi.