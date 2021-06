Trionfano alle primarie del centrosinistra Gualtieri e Lepore. I due candidati appoggiati dalla dirigenza del Pd, hanno ottenuto il 60 per cento dei voti

Sono Roberto Gualtieri e Matteo Lepore i protagonisti delle primarie del centrosinistra. Per Roma a spuntarla è stato Gualtieri, mentre a fare incetta di voti a Bologna, Lepore. I due candidati appoggiati dalla dirigenza del Pd, hanno trionfato con il 60 per cento dei voti. A votare sono accorsi in 75mila.

Potrebbe interessarti:

Scongiurato il flop dell’affluenza, a votare infatti sono intervenuti in tanti. Nella Capitale si sono presentati ai Gazebo 48.624 votanti e a Bologna erano in 26.369. In totale nelle due città si è arrivati a quasi 75mila voti espressi alle primarie. Vediamo nel dettaglio come si presentano i dati.

Gualtieri raccoglie il 60,6% (28.561 voti), staccando il presidente del Municipio III Giovanni Caudo al 15,6% con 7388 preferenze e Paolo Ciani al 7,1%. Seguono l’attivista Lgbt Imma Battaglia al 6,3%, Stefano Fassina al 5,5%, Tobia Zevi al 3,5% e Cristina Grancio all’1%.

A Bologna, Matteo Lepore ha vinto con il 59,6% (15.708 voti) contro il 40,4% della sfidante Isabella Conti, sindaca di San Lazzaro di Savena lanciata da Matteo Renzi e spalleggiata da Italia Viva. Lepore, a quanto si apprende, ha ottenuto un risultato migliore nei quartieri periferici, Conti in quelli centrali. “Con questo risultato Bologna si conferma la città più progressista d’Italia con un centrosinistra forte e unito” ha dichiarato Lepore.

Non è mancato il tweet del segretario Enrico Letta. “La prima scommessa è vinta. Le primarie a Roma e Bologna sono un successo di popolo e pur in epoca Covid hanno affluenza come pre-Covid. Il successo di Lepore e Gualtieri dimostra che abbiamo avuto ragione a non aver paura a farle perché il popolo di centrosinistra è con noi. Avanti!”.

“Dalle primarie due candidati forti per Roma e Bologna. Auguri a Gualtieri e a Lepore”, twitta poi a ruota l’ex premier Paolo Gentiloni. “Grazie Roma! Lasciamoli chiacchierare. Intanto con la grande partecipazione di oggi il centrosinistra è più forte. Tutti con Gualtieri ora con le idee e la passione. Uniti per vincere”, cinguetta invece il governatore del Lazio ed ex segretario dem Nicola Zingaretti.