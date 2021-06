Calhanoglu vs Milan, chi ha ragione? La reazione social

L’affondo dell’Inter su Calhanoglu ha diviso i social. Tra i #NoToChalanoglu e messaggi di apprezzamento: tutti contro tutti

Le solite reazioni dal magico mondo social non sono tardate ad arrivare: Calhanoglu sì, no o forse. Il web si è diviso tra chi vorrebbe puntare sul turco e chi invece non vuole sentirne proprio parlare. Il classico giudizio all’italiana nel giudicare un calciatore prima del suo operato, prima che metta piede in campo. Un vero miscuglio tra maglie, con alcuni interisti e milanisti coalizzati a non aprire le porte al centrocampista mentre altri più fiduciosi della propria dirigenza. Ma se i tifosi del Diavolo hanno una miriade di ragione per tutelare il club, è diversa la situazione in casa Inter.

Non sarebbe il primo cambio di maglia tra le due squadre milanesi, ce ne sono stati tanti, alcuni storici come Pirlo e Seedorf, ma in quel caso mittente e destinatario erano inversi. A destra del ring social si schierano i #NoToCalhanoglu, quelli disinteressati, gli allenatori da divano che si divertono a creare slogan.

Non è tollerabile che l’Inter provi a prendere un giocatore così tremendamente scarso. @Inter#NoToCalhanoglu — MinaInterista (@MinaInterista) June 20, 2021

Dalla parte sinistra del ring ci sono quelli più ragionevoli, che cercano di utilizzare il cervello e non la pancia, ma che non è detto abbiano ragione. Provano ad analizzare cercando i pro e i contro di una trattativa. Potrebbero passare per “aziendalisti”, quelli a cui va bene tutto, mentre in realtà cercano solo di dare una risposta a delle scelte societarie.

La situazione finanziaria non è delle migliori (per non dire che siamo nella m***a). La tegola Eriksen non ci voleva. Occorre un'alternativa all'ottimo ma cagionevole Sensi. Quindi #Calhanoglu all'#Inter per ZERO euro è una valida opzione. Questo #NoToCalhanoglu non ha senso. — V1t0d4l3 (@v1t0d4l3) June 21, 2021

Difficile scegliere da che parte stare, è un incontro molto equilibrato, per ora al tappeto c’è solo Calhanoglu, forse.

