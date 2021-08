Marcell Jacobs a Ballando con le stelle? L’atleta olimpico sta valutando la proposta

Marcell Jacobs dice la sua riguardo agli ultimi rumors di una sua possibile partecipazione, in veste di concorrente ufficiale, a Ballando con le stelle.

In una recente intervista, Marcell Jacobs, campione olimpico a Tokyo2020, ha dato finalmente una risposta a tutte le indiscrezioni che lo volavano come concorrente della prossima edizione di Ballando con le stelle.

Tali indiscrezioni erano state lanciate dalla stessa Milly Carlucci che si era detta entusiasta di ospitare Marcell Jacobs, dopo gli incredibili successi registrati durante le ultime Olimpiadi, grazie ai quali l’Italia è stata, ancora una volta, sotto gli occhi di tutto il mondo. Come riporta il settimanale “Solo donna”, La Carlucci ha infatti dichiarato:

“Certo, non mi dispiacerebbe averlo nel cast di quest’anno[riferendosi a Jacobs]. Per me è stata un’emozione fortissima vederlo vincere. Lo abbiamo contattato ma era ancora all’estero. Come ballerino per una notte non sarebbe male. Chissà, non mi sono mai posta dei limiti. Come le dicevo, se uno ha un sogno lo deve rincorrere senza paura”.

E la risposta di Marcell Jacobs non si è fatta attendere. Infatti, come era stato già accennato, in un’ intervista per il settimanale magazine DiPiù Tv, l’atleta ha fatto capire che l’idea è estremamente stimolante, eppure, afferma di non voler diventare un concorrente ufficiale di Ballando con le stelle, a di essere tentato di prendere parte al programma anche solo per una puntata:

“Sono pronto per prendere parte a Ballando con le Stelle quando sarà il momento, farò il ballerino per una notte. Mi esalta l’idea di prendere parte a Ballando con le Stelle anche se non potrei mai fare il concorrente. Se scendessi in pista ogni settimana tutta la mia credibilità, tutto quello che di buono sono riuscito a fare alle Olimpiadi verrebbero messi a dura prova dall’esito dell’esibizioni. Ci sarebbe materiale per prendermi in giro”.