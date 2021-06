Dopo il film “Buongiorno, Notte”, Marco Bellocchio torna a raccontare il rapimento di Aldo Moro nella serie “Esterno Notte”, protagonista Fabrizio Gifuni

Sono in corso in questi giorni a Roma le riprese di Esterno Notte, prima serie tv di Marco Bellocchio con cui il regista di Buongiorno, Notte torna a raccontare gli ultimi 55 giorni di vita di Aldo Moro, dal rapimento fino alla sua uccisione per mano delle Brigate Rosse.

Ne è protagonista Fabrizio Gifuni, che oggi appare nella prima foto ufficiale del progetto, e accanto a lui nel cast troviamo Margherita Buy (attesa a Cannes per la presentazione del nuovo film di Nanni Moretti, Tre Piani), Toni Servillo, Fausto Russo Alesi (già diretto da Marco Bellocchio ne Il Traditore, dove prestava il volto a Giovanni Falcone), Daniela Marra e Gabriel Montesi (candidato al David di Donatello come Miglior Attore Non Protagonista per Favolacce dei Fratelli d’Innocenzo e prossimamente al cinema in Siccità di Paolo Virzì) e Daniela Marra.

La serie

Esterno Notte, sei puntate da un’ora circa ciascuna, è scritta dallo stesso Bellocchio insieme a Ludovica Rampoldi, Stefano Bises e Davide Serino. Produce Lorenzo Mieli per The Apartment, società del gruppo Fremantle che ne cura la distribuzione internazionale, in collaborazione con Simone Gattoni per Kavac Film, Arte France e Rai Fiction.