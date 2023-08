Marmolada, ghiacciaio dimezzato in 25 anni

di Rita Milione

Nel luglio del 2022 un enorme blocco di ghiaccio si è staccato dalla Marmolada, sulle Dolomiti ma ad oggi la superficie del ghiacciaio della Marmolada continua a ridursi a ritmo accelerato: è stata calcolata in 112 ettari nel 2022, e scenderà nei prossimi anni, al di sotto del chilometro quadrato, la metà della superficie presente nel 2000 e meno di un quarto rispetto al 1900.

Secondo gli ultimi rilevamenti pubblicati dal Comitato Glaciologico Italiano e da Arpav la superficie del ghiacciaio è destinata a ridursi nei prossimi anni sotto al chilometro quadrato, arrivando così ad occupare un’area che è solo la metà di quella occupata dal ghiacciaio nel 2000. A spiegarlo all’agenzia stampa Ansa è Mauro Varotto, il responsabile delle misurazioni del ghiaccio: “Il ritiro nel punto di maggior regressione sfiora i 90 metri su base annua, con una media di arretramento di circa 20 metri in un anno”.

I ghiacciai non sono presenze statiche. Si muovono, cambiano i loro confini, si ingrossano e rafforzano in inverno e poi entrano in un momento di fusione in estate. Negli ultimi anni però questo equilibrio si è spezzato. Spiega Mauro Valt, tecnico Arpav: “Questa estate i ghiacciai lungo tutto l’arco alpino sono in forte fusione a causa della combinazione tra deboli nevicate negli ultimi due periodi invernali e delle alte temperature estive. Nella seconda decade di agosto, in particolare, si è registrata in area dolomitica la temperatura media più alta dal 1990”.