Ufficiale il ritorno in pista di Marc Marquez. Il pilota spagnolo rientrerà in Portogallo per la gara del 18 aprile

Dopo le prime due gare in Qatar, che hanno visto le vittorie della Yamaha com Vinales e Quartararo, la MotoGP si prende una settimana di pausa prima di tornare in pista per il Gran Premio del Portogallo, previsto per il 18 aprile. Gara alla quale correrà anche Marc Marquez, pronto al rientro dopo nove mesi di assenza. A comunicarlo è la Honda in una nota ufficiale.

Marquez non corre una gara dallo scorso luglio, dal Gran Premio di Jerez, dove nel tentativo di rimontare dalle ultime posizioni fu protagonista di una brutta caduta, che gli provocò la frattura dell’omero. Da allora, il pilota è stato operato per tre volte, ed ha saltato tutta la scorsa stagione più le prime due gare di quella in corso. Prima di poter correre a Portimao, lo spagnolo dovrà superare le visite dei medici della MotoGp, anche se non dovrebbero esserci problemi.

Soddisfatto Marquez, che esprime la sua gioia sui propri profili social: “SONO MOLTO CONTENTO! Ieri ho fatto visita ai medici e mi hanno dato il via libera per tornare alle competizioni. Sono stati 9 mesi difficili, con momenti di incertezze e alti e bassi, e ora potrò godermi di nuovo la mia passione! Ci vediamo la prossima settimana a Portimao!!“