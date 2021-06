Masantonio-Sezione Scomparsi: ecco le anticipazioni e tutte le curiosità sulla nuova fiction di Canale 5 al via stasera, 25 giugno

Al via da stasera Masantonio-Sezione Scomparsi, la nuova fiction di Canale 5 con protagonista Alessandro Preziosi. Il noto attore vestirà i panni di Elio Masantonio, un uomo cinico e solitario che ha la capacità straordinaria di entrare nella vita delle persone scomparse fino a farle aderire alla propria. La fiction inizia quando Elio, un investigatore di origini genovesi, viene richiamato nella sua città per costituire un gruppo ad hoc per la ricerca di persone scomparse. Masantonio è però anche un uomo molto misterioso; questo nuovo impiego, quindi, diventerà una vera e propria sfida in cui il suo passato avrà un ruolo importante.

Diretta per Cattaleya da Fabio Mollo ed Enrico Rosati, nel cast accanto ad Alessandro Preziosi, ci saranno Davide Iacopini, Bebo Storti, Claudia Pandolfi, Camilla Semino Favro, Valentina Badaracco, Antonio Ornano. Nella serie creata da Valerio Cilio e Gianluca Leoncini, caso dopo caso Elio Masantonio farà i conti con un passato irrisolto. Una donna, Valeria, comparirà nuovamente nella sua vita; fin da subito sembrerà che tra loro c’è qualcosa di irrisolto, legato al fatto che solo lei conosce ciò che Elio nasconde agli altri. Il suo segreto? Da ragazzo è stato anche lui uno scomparso.

Anticipazioni prima puntata

Primo episodio

Dopo venti anni di assenza, Elio Masantonio torna nulla sua città natale, Genova. Lì il prefetto di polizia gli chiederà di guidare una squadra scelta e specializzata nella ricerca di persone scomparse. Insieme al suo nuovo collaboratore più stretto, Alessandro Riva, si lancia nell’indagine sulla sparizione di una giovane ragazza, Chiara, avvenuta ben sei mesi prima. Guidati da un metodo decisamente inusuale, i due poliziotti avranno molto da scoprire.

Secondo episodio

Nella seconda parte della puntata, il protagonista e il suo fidato Riva indagheranno sulla scomparsa di un certo Michele Vespri, un ex detenuto condannata per uso eccessivo della legittima difesa. Nel frattempo, Roberta (Claudia Pandolfi), amica direttamente dal passato di Masantonio, apprende del suo ritorno in città, e decide di confrontarsi frontalmente con lui.