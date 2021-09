Master in Comunicazione Musicale: il terzo incontro sui media musicali e la radio

Il corso dell’ALMED, Master in Comunicazione Musicale compie 20 anni e festeggia con una serie di incontri dedicato alle professioni musicali. L’8 settembre è previsto il terzo incontro

Master in Comunicazione Musicale, il primo corso universitario italiano dedicato alle professioni del music business, celebra quest’anno i suoi vent’anni. Per festeggiare tale meta, il corso dell’ALMED dell’Università Cattolica di Milano ha dato il via a una serie di incontri dedicati all’evoluzione delle professioni della musica”.

Mercoledì 8 settembre alle ore 17 avrà luogo il terzo incontro: “I media musicali e la radio”. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sulle pagine Facebook dell’Alta Scuola in Media, Comunicazione e Spettacolo (ALMED) dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e del Master in Comunicazione Musicale.

Ad intervenire, vi saranno gli ex studenti del Master in Comunicazione Musicale Federico Pecchia – speaker radiofonico (RTL 102.5), Lidia Tagnesi – Autrice e redattrice radiofonica (Radio 105) ed Emanuele Monaro – Programmatore musicale (Virgin Radio). Modererà il direttore didattico Gianni Sibilla.

Invece, Martedì 21 settembre è previsto il quarto evento che verterà su Live e Artist Management.

Questi incontri seguono il successo del corso digitale Open Knowledge sui settori dell’industria musicale, realizzato dal Master in occasione della scorsa Milano Music Week, che ha registrato quasi 600 iscritti. Parteciperanno all’evento gli ex studenti del Master, attualmente professionisti del settore, che illustreranno come funziona il loro lavoro, come è cambiato nel tempo e come si evolverà nel futuro.

A tal proposito, il direttore didattico Gianni Sibilla ha dichiarato.: “Ciò che ci rende più orgogliosi è avere dato un piccolo contribuito a rinnovare il mondo della musica, formando una nuova generazione di operatori del settore”. Il direttore ha poi aggiunto.: “Il Master ha una doppia anima: quello di luogo di riflessione, analisi e discussione dei meccanismi dell’industria musicale e dei media;ma anche quello di formazione certificata di professionalità qualificate che uniscono le tecniche e le competenze ad una visione più ampia.

Per questo vogliamo che siano i nostri ex studenti a raccontare come lavorano, a darci indicazioni per i prossimi 20 anni; ma anche per il futuro immediato di un settore che sta uscendo da un periodo difficile e complesso. Sarà un’occasione di orientamento per i futuri studenti, ma anche di condivisione di competenze e conoscenze per il settore”.

Rivolto a laureati e laureandi di qualsiasi facoltà (e/o titolo equipollente), il Master in Comunicazione Musicale continua a formare a 360° i suoi studenti, portando in cattedra docenti universitari, artisti e un numero sempre maggiore di ex alunni che portano la loro testimonianza e la loro esperienza nel settore musicale. È tuttora il più ambito sul music business, con un numero di domande di iscrizione sempre maggiore rispetto ai posti disponibili.

“Una delle principali sfide che i mondi professionali si trovano oggi a raccogliere è quella della formazione permanente. Soprattutto nell’ambito della comunicazione e della cultura i cambiamenti di scenario, di tecnologie, ma anche dei bisogni e delle propensioni di chi fruisce richiedono un aggiornamento costante–spiega Mariagrazia Fanchi, direttrice ALMED– I quattro incontri organizzati dal Master in Comunicazione Musicale si collocano in questo quadro, offrendo ai propri studenti ed ex studenti un’opportunità preziosa per estendere ed approfondire conoscenze e competenze su temi chiave della comunicazione musicale e per fare rete“.

Quest’anno il termine per la presentazione delle domande di ammissione è il 18 ottobre 2021, mentre i colloqui di selezione si svolgeranno tra fine ottobre e inizio novembre. I candidati verranno valutati in base a tre criteri: voto di laurea, pertinenza del curriculum vitae e colloquio motivazionale che determineranno il punteggio finale.Al termine delle procedure di ammissione verrà pubblicata sui canali ufficiali del master la graduatoria di selezione. Anche per l’edizione 2022, il Master istituirà 6 borse di studio che verranno attribuite per merito ai primi classificati in graduatoria.

Il percorso prevede inoltre un periodo di stage finalizzato all’inserimento formativo dello studente nel mondo del lavoro. Le percentuali di placement si attestano tra il 66% e il 90% a soli sei mesi dal termine delle lezioni.