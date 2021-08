Mattarella, inizia oggi il semestre bianco. Ecco che cosa cambia

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, da oggi dà il via agli ultimi sei mesi del suo mandato. Ecco cosa prevede la Costituzione

Iniziano oggi per Sergio Mattarella gli ultimi sei mesi del suo mandato, si apre così la fase del semestre bianco dove il Presidente della Repubblica non può sciogliere le Camere secondo quanto previsto dalla Costituzione.

L’art 88 della Costituzione infatti recita: “Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse. Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura”.

Secondo parte della dottrina al Presidente della Repubblica negli ultimi sei mesi del mandato è precluso lo scioglimento della Camere per evitare che si costituisca un Parlamento a lui favorevole. Secondo altri costituzionalisti invece il Presidente perderebbe tale potere per via del fatto che la fine del mandato potrebbe coincidere con calo della sua rappresentatività popolare.

A Mattarella però in questa fase del suo mandato rimane la facoltà di esercitare alcuni significativi poteri. Quali: