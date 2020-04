Il 3 aprile 2010 si spegneva Maurizio Mosca, l’uomo delle bombe di mercato e delle profezie attraverso il suo pendolino magico. E quell’intervista fantasma con Zico…

10 anni senza Maurizio Mosca: il 3 aprile del 2010 si spegneva all’ospedale di Pavia l’uomo delle bombe di mercato e delle profezie, attraverso il suo magico pendolino.

Celebre nell’ambito tv (in particolare con Mediaset), Mosca è diventato protagonista dal suo passaggio a Mediaset (dove esordi alla fine degli anni ’80 con “Calciomania”), dopo anni trascorsi nei canali regionali lombardi, tra cui TeleLombardia e Odeon TV. Ospite fisso dei programmi “Guida al Campionato”, “Controcampo” ed al “Processo di Biscardi”, scatenava l’ilarità del pubblico con i suoi pronostici bizzarri dei posticipi del campionato e le possibili bombe di calciomercato, tutto grazie all’utilizzo del pendolino ma che in realtà non si verificavano mai esatti, ma sempre tanto attesi la domenica dagli amanti del calcio.

Storico però fu l’avvenimento del 1984, quando Mosca – allora caporedattore della Gazzetta dello Sport – realizzò un’intervista con Zico. Il brasiliano, ai tempi calciatore dell’Udinese, non si era mai concesso ai giornali italiani ma lo stesso Mosca spiegò che l’esclusiva riuscì grazie all’aiuto di un amico. Qualche mese dopo, al Processo di Biscardi, si ritrovarono sia Zico che Maurizio Mosca ed il funambolo brasiliano smentì clamorosamente tutto con la frase “Io non conosco questo signore”, facendo calare il gelo nello studio.

Fu la fine della avventura di Mosca alla Gazzetta, costretto a lasciare il giornale dopo quell’episodio, ma non prima di aver gridato al “complotto” nei suoi confronti.

Nonostante tutto, è stato un personaggio mai dimenticato dagli sportivi italiani e dal mondo della tv. Mediaset, in occasione del decennale della scomparsa di Maurizio Mosca, ha deciso di dedicargli un documentario che andrà in onda venerdì 3 aprile alle 23:30 su Italia 1, realizzato da Andrea Sanna ed intitolato “Ricordando Mosca”.

