Meloni definisce “un colpo di teatro” le lacrime della Bellanova, Boschi la invita al rispetto della storia personale di chi ha speso una vita per le proprie battaglie

Subito dopo l’informativa del Premier Conte, questa mattina alla Camera dei Deputati si sono accesi una serie di scontri tra maggioranza e opposizione; uno di questi, ha visto contrapposte la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni e la deputata di Italia Viva Maria Elena Boschi.

Il casus belli, la Ministra Teresa Bellanova e la commozione da lei mostrata in sede della presentazione del Decreto Rilancio che prevede, tra le altre cose, la regolarizzazione degli immigrati irregolari impegnati come braccianti, o come colf e badanti.

Meloni ha definito “un colpo di teatro” le lacrime della collega; Definizione che non è piaciuta alla Boschi che, dai banchi di Italia Viva, si rivolge direttamente all’avversaria:

“Da donna a donna, le dico che la Bellanova merita di essere rispettata per quello che ha fatto da bracciante, da sindacalista, da politica e da ministra. Non merita di essere derisa per le lacrime (…) Io rispetto le sue idee, anche se non le condivido, ma lei deve rispettare la storia personale di chi ha speso una vita a fianco degli ultimi“.

