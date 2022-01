Memo Remigi ha il Covid: sostituito da Antonio Mezzancella a “Oggi è un altro giorno”

Tutto il cast di “Oggi è un altro giorno“, programma condotto da Serena Bortone si è trasferito a Sanremo per seguire il Festival. Ci sono tutti, o quasi: a mancare, Memo Remigi, positivo al Covid. Il cantante e musicista ha contratto il Covid e, quindi, come aveva annunciato anche su Instagram, non ha potuto prendere parte alle puntate a tema sanremese. Al suo posto, però, un altro volto noto di Rai1, ovvero Antonio Mezzancella.

“Non potevo farne a memo! Mi sono beccato il Covid! Un’altra delle tante cose positive che ho!! Sapessi com’è scemo sentirsi COVIZZATO a San Remo!! Perché ci dovevo andare per tutta la settimana con Serena. Mannaggia!!“, ha scritto il cantante sui social.

In collegamento con Iva Zanicchi, prossima ad esibirsi per la 12esima volta alla kermesse canora, la giornalista ha colto l’occasione per salutare Memo Remigi, grande assente in studio: “Approfittiamo per mandare un saluto caloroso al nostro Memo Remigi che è positivo, sta benissimo, ma ci manca. Appena ti negativizzi ti aspettiamo”.

Al suo posto, Antonio Mezzancella, il vincitore di Tale e Quale Show. Dopo il programma, la sua popolarità è esplosa e lui è stato spesso ospitato in programmi televisivi. Oggi è coach dello stesso programma condotto da Carlo Conti.