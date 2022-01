Rihanna aspetta il primo figlio da A$AP Rocky

La voce circolava già da un po’ di tempo, ma ormai è ufficiale: Rihanna aspetta il suo primo figlio da A$AP Rocky. La coppia è stata fotografata a spasso per New York lo scorso fine settimana. I due si tengono mano nella mano sorridenti e Rihanna ha la pancia scoperta. La cantante non ha mai nascosto la sua voglia di maternità e qualche anno fa aveva detto: “Avrò dei bambini, tre o quattro, anche da sola, l’unica cosa che conta è la felicità. E l’unica relazione sana è quella tra un genitore e suo figlio. L’unica cosa di cui un bambino ha bisogno è l’amore“.

E poi l’amore è arrivato: lui è A$AP Rocky nome d’arte di Rakim Athelaston Mayers: “È nel mio destino, assolutamente, penso che sarei un padre incredibile“, aveva detto. Se la relazione tra Rihanna e A$AP Rocky è iniziata poco più di un anno fa, a novembre del 2020, i due si conoscono da almeno dieci anni prima, quando hanno cominciato ad esibirsi insieme. E a distanza di due anni, stanno per realizzare il loro sogno più grande.

Subito dopo la condivisione degli scatti il web è impazzito: “È stupenda, sono stupendi“, ha scritto una fan su Twitter. E ancora qualcun altro ha commentato: “Non ci credo ancora, diventerà mamma oddio!”, “È una dea”.