Il Lecce scatta per Saponara, Cagliari su Pinamonti: le notizie di mercato

Molto attive le piccole della Serie A sul mercato: Saponara è un obiettivo del Lecce, mentre il Cagliari pensa a Pinamonti: tutti i movimenti

Non si parla solo di ‘big’ quando si tratta di mercato, soprattutto quello invernale. È il caso di Lecce e Cagliari, ad esempio: i pugliesi sono sulle tracce di Riccardo Saponara, mentre i sardi su Andrea Pinamonti.

Entrambi i calciatori sono attualmente al Genoa, ma in prestito rispettivamente da Fiorentina ed Inter. Con la maglia del Grifone sono stati praticamente messi ai margini e l’occasione per rilanciarsi potrebbe arrivare alla corte di Liverani (per il trequartista) e Maran (per l’attaccante).

Proprio il Genoa ha chiesto informazioni alla Sampdoria (una novità per quanto riguarda il mercato) due giocatori: si tratta di Gianluca Caprari e Andrea Bertolacci. Però la società doriana ha detto ‘no’ per l’ex-attaccante di Roma e Pescara, mentre non ha chiuso le porte per una terza avventura in maglia rossoblu per il centrocampista. I blucerchiati, intanto, stanno per cedere Jeison Murillo in prestito al Celta Vigo e puntano forte sul ritorno di Lorenzo Tonelli dal Napoli.

La Spal è molto attiva: preso Dabo dalla Fiorentina, adesso si cerca l’intesa definitiva per Kevin Bonifazi dal Torino. Ma non solo: sempre ai granata è stato chiesto il prestito di Iago Falquè, corteggiato anche da club esteri – soprattutto da Dubai. Il club estense cerca anche una prima punta: sondaggio per Alberto Cerri del Cagliari.

In termini di affari conclusi ma ancora da ufficializzare, il Bologna di Mihajlovic ha messo a segno il doppio colpo Barrow e Ibanez dall’Atalanta. Alla ‘Dea’ andranno quasi 30 milioni per l’intero cartellino dei due giocatori.

Infine, è ufficiale l’addio di Ignacio Pussetto all’Udinese: l’attaccante argentino è passato al Watford, sempre di proprietà dei Pozzo. Proprio dal club inglese potrebbe ritornare Zeegelaar in Friuli.

Leggi anche