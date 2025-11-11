Mercato San Severino, nuovo asilo nido alla frazione Valle

di Redazione ZON

Antisismico, ad impatto energetico quasi zero, senza barriere architettoniche e videosorvegliato

Il nuovo asilo nido comunale è pronto ad accogliere fino a 50 bambini

L’intervento, iniziato da alcuni giorni, è allocato in via Fusara, alla frazione Valle di Mercato San Severino e consiste nell’abbattimento e ricostruzione di un vecchio edificio pubblico abbandonato ed ormai in uno stato di fatiscenza.

«Con la nuova struttura di Valle andremo a completare la filiera scolastica coprendo l’ultima zona del territorio ancora sprovvista di asilo nido – sottolinea il Sindaco Antonio Somma – chiudendo il cerchio della programmazione avviata da tempo. Assicurare ancora più servizi educativi per la prima infanzia significa dare la possibilità a tante famiglie dove entrambi i genitori lavorano di poter trovare strutture pubbliche sicure ed attrezzate e personale qualificato al quale affidare i propri bambini».

Il nuovo edificio, della superficie netta di 414 metri quadri, si compone di due sezioni dimensionate per ospitare fino a 50 bambini suddivisi nelle seguenti fasce di età:

Sezione lattanti (da zero a 12 mesi) n. 25 bambini

Sezione semidivezzi (da 13 a 24 mesi) n. 25 bambini

Ogni sezione è articolata e suddivisa in vari spazi funzionali destinati all’accoglienza, alle attività ludiche e ricreative, al pasto, al riposo e alla cura e igiene personale.

Le aree destinate ai bambini sono articolate in ambienti che comprendono una sala per le attività ludico-educative ampia e luminosa, dotata di arredi a misura di bambino, tappeti, giochi simbolici e postazioni per attività manipolative e grafico-pittoriche; un locale dormitorio adiacente, attrezzato con lettini bassi e presidi per il riposo pomeridiano; un blocco servizi igienici per bambini, accessibile direttamente dalla sala attività.

A destra dell’ingresso è posizionata la zona servizi costituita dall’ambulatorio pediatrico, dalla sala preparazione pappe, da un locale spogliatoio per addetti/pulizia, dalla sala insegnante e un blocco bagni a servizio degli addetti.

L’impianto è dotato di dispositivi di sicurezza, videocontrollo e antintrusione, sistema di chiamata di emergenza per disabili e pulsante di emergenza SOS.