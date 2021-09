Met Gala 2021: dai look più sobri a quelli più eccentrici. La panoramica

Met Gala 2021: dopo lo stop forzato dello scorso anno, al Metropolitan Museum of Art è tornata la serata più alla moda dell’anno

Con grande attesa al Metropolitan Museum of Art di New York – in concomitanza con la New York Fashion Week – si è concluso poche ore fa l’evento più atteso dell’anno: il Met Gala 2021. Solitamente organizzato nella prima settimana di maggio, a causa del Covid-19 anche quest’anno rischiava di saltare e maggio 2021 ne fu annunciato il rinvio. Fortunatamente quindi, quasi in contemporanea con il ventesimo anniversario degli attentati dell’11 settembre 2001, il Met Gala ha preso vita. Numerose star tra vestiti sobri e meno sobri hanno sfilato sul famoso red carpet di beneficenza più sbrilluccicante dell’anno. Per importanza e rilevanza nella moda, tale serata viene spesso paragonata a quella degli Oscar per il cinema.

Ogni anno, in occasione dell’apertura dell’esposizione di moda del programma annuale del Museo di fama mondiale (quest’anno, dal titolo In America: A Lexicon of Fashion), i vari partecipanti sono invitati a seguire un dress code. Quello di questa edizione straordinaria era la moda americana nella sua storia e nella sua evoluzione attuale. Ogni star che ha preso parte alla serata ha quindi interpretato questo tema in maniera propria e in alcuni casi molto singolare. Dagli omaggi al passato, agli stilisti e ad alcuni personaggi, fino alla politica, i look delle star sono stati davvero molto disparati. Si è passati quindi dalla sfarzosità di alcuni alla semplicità del black and white di altri.

A segnare una sorta di ritorno alla normalità, i Met Gala di quest’anno hanno avuto tre presidenti ( lo stilista Tom Ford, l’head di Instagram Adam Mosseri e, naturalmente, Anna Wintour) e quattro padroni di casa che hanno presentato la serata: Timothée Chalamet, Billie Eilish, la poetessa Amanda Gorman e la tennista Naomi Osaka.

Met Gala 2021: Alcuni fil rouge

Total black : estremo, silhoutte scultoree, zero fronzoli sono i dettagli di alcune star di ieri sera. Tra queste spicca l’abito Balenciaga di Kim Kardasgian con tanto di maschera nera che le copriva tutto il volto. Un messaggio, questo del look total black, che in un certo senso richiama tutto il drammatico che abbiamo vissuto nei mesi passati, fungendo quasi da punto zero per una ripartenza totale. Tra gli altri in nero anche Bieber , Sharon Stone e Kaia Gerber

Theatrical Looks

Accanto ai look più sobri non potevano mancare quelli più creativi e scenografici. Tra questi ad aprire le danze Jennifer Lopez vestita da cow girl couture in Ralph Lauren. Per stravaganza si sono fatte notare anche Natalia Bryant e Kim Petras, quest’ultima con il suo abito scultura a forma di testa di cavallo. Di impatto anche la coppia Rihanna in un abito dark di Balenciaga a braccetto con Asap Rocky avvolto in un look arcobaleno a effetto piumone firmato Erl. L’effetto wow però lo ha vinto su tutte la 66enne Iman, con addosso un abito dorato stile Folies Bergère creato da Harris Reed.

Iman (immagine da YouTube)

Un vero e proprio spettacolo, invece, è stato organizzato dal rapper Lil Nas X, dopo aver ammaliato i fan sul tappeto rosso degli MTV Awards 2021 appena 24 ore prima, con un abito da ballo color lavanda confezionato per lui dalla maison italiana Versace. Il rapper di Montero nella serata di ieri, infatti, in un primo momento è apparso sul red carpet con un enorme cappa dorata di velluto, decorata da ricami barocchi e passamanerie. Poco dopo, davanti ai paparazzi, Nas X si è liberato del mantello per sfoggiare un uniforme da vero supereroe americano: una scintillante corazza dorata, con tanto di pettorali e addominali scolpiti a regola d’arte. Ancora qualche attimo e si è lasciato alle spalle anche la pesante gabbia metallica per mostrarsi ai fotografi con una tutina attillata interamente ricamata di cristalli e paillettes, impreziosita con decori sontuosi su braccia e fianchi. Un look spettacolare impreziosito anche da una manicure dorata.

Ai Met Gala 2021 infine, non poteva mancare la politica portata sul carpet in primis da Alexandra Ocasio-Cortez con la sua proposta in versione couture di tassare di più i ricchi. Messaggio politico anche per Cara Delavigne con pantalone e top con il messaggio in rosso “Peg the Patriarchy”.