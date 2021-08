Meteo, bollino rosso in 4 città: punte di 48 gradi al sud

Meteo, bollino rosso in 4 città italiane e temperature da record al sud Italia. Tra domani e giovedì le città a rischio salgono a 10: l’allerta del Ministero della Salute

Continua ad imperversare sull’Italia l’anticiclone subtropicale africano che attanaglia tutta l’Italia in una morsa di caldo torrido e le previsioni meteo non lasciano spazio alle incertezze. Quella in corso sarà la settimana più calda dell’anno e per la giornata odierna il Ministero della Salute ha classificato quattro città italiane con il bollino rosso: Bari, Campobasso, Latina e Roma. Domani, invece, Bari, Campobasso, Latina, Roma, Frosinone, Palermo, Perugia e Rieti. Mentre giovedì le città classificate più a rischio per le alte temperature saranno: Bari, Bologna, Campobasso, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Rieti, Roma e Trieste.

Caldo anche in alta quota, record nel Sud

Le temperature roventi riguarderanno anche le località ad alta quota. Secondo le ultime previsioni meteo, a 1500 metri sul livello del mare, il termometro arriverà senza difficoltà alla soglia dei 30°. Al sud e sulle isole maggiori, invece, ci saranno punte di 47-48° tra oggi e giovedì 12 agosto. In ogni caso, almeno fino a Ferragosto, non si intravedono margini di miglioramento. La paura specialmente per le grandi città, nelle quale il Ministero della Salute raccomanda per le fasce più deboli di non uscire nelle ore più calde per evitare pericolosi colpi di calore. Per quanto riguarda le Alpi, invece, sul finire di domenica potrebbero verificarsi temporali sparsi che porterebbero un calo moderato delle temperature.