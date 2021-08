Stasera in tv, 10 agosto 2021: su 20 Mediaset il film “Mine”

Stasera in tv, 10 agosto 2021: su 20 Mediaset alle 21 il film “Mine” di Fabio Guaglione e Fabio Resinaro con Armie Hammer

Stasera in tv, 10 agosto 2021, andrà in onda su 20 Mediaset alle 21:00 il film “Mine” del 2016 diretto da Fabio Guaglione e Fabio Resinaro. Con protagonista l’attore Armie Hammer, il film racconta di due marines, Mike Stevens e Tommy Madison, che dopo un fallito tentativo di assassinio, mentre fuggono dagli inseguitori si disperdono nel deserto. L’obiettivo è quello di tornare alla base, ma i due finiscono in un campo minato. Tommy calpesta all’improvviso una mina antiuomo e salta in aria, rimanendone dilaniato e perdendo entrambe le gambe. Mike cerca di aiutarlo, ma inavvertitamente poggia anch’egli il piede su una mina e rimane costretto a restare immobile.

Il film è stato distribuito nelle sale cinematografiche italiane a partire dal 6 ottobre 2016 da Eagle Pictures. “Mine”, nonostante i giudizi positivi in Italia, è stato accolto da recensioni generalmente negative all’estero. Nel 2017 ha ricevuto diverse candidature, sia ai David di Donatello che ai Nastri D’Argento, senza però aggiudicarsi nulla. I due registi e sceneggiatori Fabio&Fabio con questo thriller psicologico hanno segnato il loro debutto nella realizzazione di lungometraggi. Proprio quest’anno dovrebbe uscire il loro terzo lavoro insieme, dopo “Dolceroma” nel 2019.

