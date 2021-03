Esordio vincente per Sinner e Miami, mentre Zverev viene eliminato dal finlandese. Bene anche Medvedev e Auger-Aliassime

Dopo Musetti, anche Jannik Sinner vince nel suo esordio a Miami. L’altoatesino ha battuto nettamente in due set il francese Gaston con il punteggio di 6-2 6-2. Nel prossimo turno affronterà Chacanov per un posto agli ottavi di finale. Fuori a sorpresa Zverev, eliminato dal finlandese Ruusuvuori. Il tedesco vince nettamente il 1° set 6-1, ma dal secondo in poi crolla fisicamente, commette numerosi errori al servizio, mentre al contrario il suo avversario non sbaglia più niente e vince in tre set.

Con l’uscita del tedesco, e le sconfitte di Dimitrov e Goffin, Sinner ha una grandissima occasione di arrivare in semifinale. Nel prossimo turno affronterà Chacanov, negli eventuali ottavi uno tra Ymer e Ruusuvuori, e negli eventuali quarti uno tra Fritz, Bublik, Duckworth e Norrie. Nell’eventuale semifinale affronterebbe Medvedev, che nel suo esordio a Miami ha sconfitto Lu Yen con un doppio 6-2. Esordio vincente anche per Auger-Aliassime, che ha sconfitto in due set Herbert.

Oggi tocca agli altri big. Tsitsipas affronterà Dzumhur, Shapovalov se la vedrà con Ivaska. In campo anche i russi Karatsev e Rublev, contro Kukushkin e Sandgren. Esordio a Miami anche per Fognini e Sonego, mentre Musetti torna in campo contro Paire.