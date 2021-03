Il progetto Ricomincio dal Sud parte delle professionalità della pubblica amministrazione. 8 regioni aprono il bando, entro Giugno le assunzioni

Ricomincio dal Sud diventa realtà. Il progetto volto a sostenere il Sud Italia. Il bando prevede l’assunzione di 2800 tecnici che entreranno a far parte della pubblica amministrazione per le regioni di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Le regioni in questioni dovranno spendere 126 milioni di euro annui per il triennio 2021-2023.

Step

Il progetto Ricomincio dal Sud volto a sostenere le regioni del Sud si svolgerà interamente online. La procedura sarà suddivisa in 4 Step. La procedura concorsuale, innovativa e semplificata, è sviluppata con due fasi selettive: una valutazione dei titoli e

una prova scritta digitale a risposta multipla. Le prove si svolgeranno in modalità decentrata, presso sedi dislocate sull’intero

territorio nazionale tenendo conto del numero dei candidati.

La piattaforma digitale STEP ONE 2019 curerà gli aspetti logistici della presentazione della domanda. ll candidato, accederà

tramite il sistema SPID per inviare la candidatura e inserire i propri titoli. Sarà possibile inviare la propria candidatura a partire dal giorno di pubblicazione del bando in Gazzetta Ufficiale e peri successivi 15 giorni.

Tempistiche e scadenze

Il piano per il rilancio del Paese creerà nuovi posti di lavoro nella Pubblica Amministrazione e i primi inserimenti saranno effettuati nel Meridione, con un bando pubblicato il 25 marzo. Dal 2 Aprile al 17 Aprile coloro che vorranno iscriversi dovranno inserire le proprie credenziali e i propri titoli. A metà Maggio verrà pubblicata la graduatoria con i candidati ammessi alle prove.

Nel mese di Giugno sono previste le prove scritte per i 5 profili specifici. Entro il 30 Giugno sarà pubblicata la graduatoria dei vincitori. Ecco un riepilogo delle date e delle scadenze.

Professioni richieste

Sono 5 le professioni che potranno inserirsi nella pubblica amministrazione grazie al progetto Ricomincio dal Sud.