I migliori Casino non AAMS Maestro

Durante le numerose revisioni di recensioni degli utenti che abbiamo effettuato abbiamo riscontrato che uno degli elementi a cui i giocatori prestano maggiore attenzione è il metodo di pagamento accettato dalla piattaforma di gioco.

Come il titolo spiega in modo magistrale in questo articolo andremo a parlare dei migliori casino non AAMS sicuri che accettano il circuito Maestro per gestire le transazioni di ricarica e prelievo.

Top 5 Casino Non AAMS Maestro

Per dare subito un po di pepe all’articolo vi fornisco una lista realizzata dai nostri esperti con i migliori casinò non AAMS che utilizzano il circuito Maestro.

Wild Tokyo: viene considerato da molti come il migliore casinò non AAMS con un bonus del 210% fino a 500€ e 250 giri gratis.

viene considerato da molti come il migliore casinò non AAMS con un bonus del 210% fino a 500€ e 250 giri gratis. AmunRa : con una ambientazione ispirata all’antico Egitto offre un interessante bonus di benvenuto fino a 500€ e 200 free spin.

: con una ambientazione ispirata all’antico Egitto offre un interessante bonus di benvenuto fino a 500€ e 200 free spin. Dolly : ispirato agli anni ‘20, permette di ottenere un bonus di benvenuto fino a 1.000€ distribuito in tre tranche.

: ispirato agli anni ‘20, permette di ottenere un bonus di benvenuto fino a 1.000€ distribuito in tre tranche. Gransino : con una iscrizione rapida, ricco di interattività e bonus del 100% fino a 500€ + 200 FS.

: con una iscrizione rapida, ricco di interattività e bonus del 100% fino a 500€ + 200 FS. Rolling slots: con un allettante pacchetto di benvenuto fino a 2.600€ e 260 giri gratuiti.

Criteri di classificazione Casino Non AAMS Maestro

Ma di preciso che cosa significa la definizione “Casino non AAMS”? Si tratta di un modo un po’ obsoleto di etichettare le piattaforme di gioco. Un tempo gli operatori di giochi e scommesse per operare in Italia necessitavano di un’apposita licenza rilasciata dall’AAMS: oggi al posto suo c’è l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Quindi un casinò non AAMS è riferito ad un operatore del settore iGaming che ha una licenza internazionale differente da quella ADM. Esistono numerose licenze di gioco come quella di Malta, Curacao, UK Gambling Commission, GRA, AGCC.

I casino non AAMS Maestro sicuri sono in possesso di una licenza regolamentata da uno di questi organi di controllo internazionali ed al tempo stesso utilizzano il circuito Maestro, uno dei più sicuri e diffusi nel mondo, per gestire le transazioni con i clienti.

Casino Non AAMS Maestro: Vantaggi e Svantaggi

Attraverso i vari test effettuati e le varie ore spese a sperimentare le diverse piattaforme di gioco abbiamo potuto riscontrare sia vantaggi che svantaggi nell’utilizzo dei casinò non AAMS Maestro.

Di seguito i risultati delle nostre ore di lavoro, con l’augurio che possano aiutare chi ha ancora dei dubbi in merito alla sicurezza dei casinò non AAMS.

VANTAGGI SVANTAGGI Nessun Controllo dei documenti: permette di tenere un sufficiente livello di privacy per i giocatori. Gestione Fiscale: la gestione fiscale delle vincite e la dichiarazione degli importi guadagnati deve essere effettuata in autonomia. Certificati SSL: l’acronimo sta per Secure Socket Layer e significa che tutte le comunicazioni sono protette da crittografia Foro di Competenza: solitamente le licenze internazionali fanno capo a leggi e giurisdizioni straniere Pagamenti Affidabili e Sicuri: il circuito di pagamento Maestro è uno dei più utilizzati al mondo per carte di debito. Assistenza in Inglese: si tratta di casi isolati ma è possibile incappare in servizi di assistenza alla clientela unicamente in lingua inglese. Grande Varietà di Giochi: generalmente i casinò non AAMS offrono librerie di giochi più ricche e complete. Bonus e Promozioni Vantaggiose: rispetto ai casino AAMS, bonus e promozioni sono più ricchi e vantaggiose per gli utenti.



Alternative ai casino non AAMS con Maestro

Il circuito Maestro permette di gestire transazioni sicure con le carte di debito andando ad utilizzare direttamente il saldo del proprio conto bancario. Maestro è un marchio della Mastercard e fornisce servizi di pagamento a livello mondiale con un elevato livello di soddisfazione dei suoi clienti.

Tuttavia esistono utenti che preferiscono utilizzare altri metodi di pagamento come il marchio rivale per eccellenza (Visa) o altri metodi di pagamento più moderni ed innovativi come PayPal, Skrill, Bitcoin. Fortunatamente i migliori casinò non AAMS a disposizione dei loro utenti diversi metodi di pagamento per gestire le operazioni di ricarica e prelievo.

Conclusioni

Con quanto abbiamo esposto fino ad ora speriamo di aver delineato un quadro completo dei benefici offerti dalle piattaforme di gioco sicure con licenza internazionali e del perché migliaia di utenti abbiano scelto di giocare con i Top Casino non AAMS Maestro. Per chi non desidera utilizzare il circuito Maestro esistono alternative altrettanto valide che permettono di usufruire di bonus di benvenuto generosi e di vaste librerie di giochi.

Le piattaforme di iGaming che abbiamo testato distribuiscono giochi prodotti dai migliori software provider promuovendo un gioco responsabile, sicuro ed equo.