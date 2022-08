Mikhail Gorbaciov è morto. Era malato da tempo

Mikhail Gorbaciov è morto. L’ultimo segretario generale del Partito comunista dell’Unione Sovietica dal 1985 al 1991, aveva 91 anni e da inizio luglio era ricoverato presso il Central Clinical Hospital di Mosca a causa di alcuni prolungati problemi ai reni che, uniti al diabete, lo avevano portato in dialisi.

Come riferiscono alcune persone a lui vicine all’agenzia Tass, l’ex presidente (perestroika e “trasparenza” furono le due matrici principali della sua azione politica) sarà sepolto nel cimitero di Novodevichy in una tomba di famiglia dove ritroverà l‘amata moglie Raissa, mancata nel 1999 a soli 67 anni a causa di una leucemia.

Sul suo rapporto con la moglie Gorbaciov, tra i suoi legami più profondi c’era anche quello con Papa Giovanni Paolo II, aveva scritto: “Io e Raissa abbiamo convissuto cinquant’anni senza mai essere di peso l’uno per l’altra. Insieme siamo sempre stati felici (A tu per tu con me stesso, 2013)”.

La sua scalata all’interno del Partito Comunista è iniziata nel 1952, quasi immediatamente dopo la laurea in legge a Mosca: Mikhail Gorbaciov si è guadagnato senz’altro un posto d’onore sulla scena politica internazionale degli Anni Ottanta, tra la caduta del Muro di Berlino e la fine della Guerra Fredda alla quale contribuì di fatto firmando, con l’allora presidente degli Stati Uniti Ronald Reagan, l’Intermediate Range Nuclear Forces Treaty (INF), scelta che gli valse prima la Medaglia Otto Hahn per la Pace e poi il Nobel per la Pace nel 1990.