4-2-3-1

P G. Donnarumma D Calabria D Kjaer D Gabbia D Laxalt C Biglia C Kessie A Rebic C Calhanoglu C Saelemaekers A Ibrahimovic

All. Pioli

Panchina: A.Donnarumma, Begovic, Calabria, Paquetà, Krunic, Leao, Maldini, Colombo, Bonaventura

Indisponibili: Duarte, Musacchio, Castillejo, Romagnoli, Conti

Squalificati: Theo Hernandez, Bennacer

QUI MILAN – Fresco di conferma per altri due stagioni, Pioli fa la conta dei disponibili per la sfida alla banda di Gasperini. Out per infortunio Castillejo, Conti e Romagnoli, squalificati Theo e Bennacer. Spazio a Biglia in cabina di regia e a Gabbia in difesa al fianco di Kjaer, anche lui in dubbio per noie fisiche. Se il danese non dovesse farcela, dentro Krunic con Kessie arretrato in difesa.