Tra il Como e Mario Balotelli non è la classica notizia d’estate di mercato. Il CEO dei lariani, Michael Gandler: “C’è stato un incontro con gli agenti”

Dopo la fallimentare esperienza al Brescia, Mario Balotelli potrebbe spostarsi soltanto di qualche chilometro ma rimanendo sempre in Lombardia. Negli ultimi giorni c’è stato un rumor legato ad un interessamento del Como – club che milita in Serie C – ma si pensava fosse la classica notizia tra le tante di mercato.

Invece, la suggestione può diventare una cosa molto concreta in futuro. Infatti, il CEO del club lariano, Michael Gandler ha parlato ai microfoni de “La Provincia di Como” annunciando un incontro già avvenuto tra le parti. “C’è stato un contatto tra le parti” – ha dichiarato Gandler – “Abbiamo incontrato i rappresentanti di Balotelli, ci siamo seduti al tavolo ed abbiamo parlato ma di più non posso dire“.

Dunque i tifosi del Como possono alimentare speranze di vedere Mario Balotelli con la casacca azzurra. Sarà decisiva la volontà di SuperMario se vorrà puntare a rilanciarsi con un club di categoria inferiore oppure declinare l’offerta e rimandare il tutto ad anni futuri. Il CEO Gandler ha mandato il messaggio di speranza ma solo nelle prossime settimane si potrà sapere qualcosa in più.

