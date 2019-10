Nonostante la vittoria in rimonta ottenuta contro il Genoa, il Milan sarebbe intenzionato ad esonerare Marco Giampaolo. Ecco i possibili sostituti

Le strade di Marco Giampaolo ed il Milan potrebbero dividersi. Nonostante la fondamentale vittoria ottenuta contro il Genoa, la dirigenza rossonera non è soddisfatta dell’operato dell’ex-Samp e sta valutando l’esonero.

Anzi, le possibilità che ciò avvenga vanno aumentando di ora in ora. La goccia che fa traboccare il vaso sarebbero le scelte fatte all’inizio della partita contro il Grifone: tenere Rafael Leao e Lucas Paquetà fuori, non è stata ben accolta dai vertici rossoneri, soprattutto da Zvonimir Boban. Dunque, nonostante il successo, l’esonero si avvicina per Giampaolo.

In casa Milan si sta già valutando per i sostituti. come riporta Sky, in pole position ci sarebbero Luciano Spalletti e Stefano Pioli. Il tecnico di Certaldo però è ancora sotto contratto con l’Inter e la rescissione sarebbe milionaria. Mentre l’ex-Lazio e Fiorentina è libero da impegni ma su di lui c’è anche la Sampdoria (Di Francesco in odor di esonero).

Subito dietro due profili ex-Roma: Rudi Garcia e Claudio Ranieri (anche quest’ultimo tentato dalla Doria), entrambi senza contratto. Infine, l’ultima pista sarebbe quella legata ad un ritorno di Gennaro Gattuso, ma la pista è complicata. Potrebbero essere ore decisive per il Milan ed il futuro di Marco Giampaolo.

