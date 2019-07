Via vai di agenti a Casa Milan negli ultimi giorni: l’ultimo è Alessandro Lucci, procuratore di Calabria e Alessandro Florenzi: trattativa per il capitano della Roma?

Alessandro Florenzi nei pensieri del Milan di Marco Giampaolo? Negli ultimi giorni, intorno al quartier generale rossonero, è stata notata la presenza frequente di Alessandro Lucci.

Il noto procuratore assiste il neo-capitano della Roma, ma allo stesso tempo anche Davide Calabria, terzino rossonero in procinto di rinnovo contrattuale. Come riporta Il Milanista, appare possibile come Paolo Maldini abbia colto l’occasione per avere informazioni sul numero 24 giallorosso, non incedibile per il ds Gianluca Petrachi, nonostante sia stato designato come capitano.

Il club capitolino, qualora dovesse giungere un’offerta importante, potrebbe pensare seriamente di lasciare partire Florenzi: il costo si aggira intorno ai 30 milioni di euro. Su di lui, inoltre, ci sarebbe anche la presenza del Siviglia, club del direttore sportivo Monchi, ex-Roma.

Una situazione delicata quella per l’ex-calciatore del Crotone, in rotta di collisione con alcuni tifosi e messo in discussione dalla società, al punto di non essere nella lista degli incedibili. Il Milan ci fa un pensiero, anche per rafforzare a livello qualitativo la rosa ma deve presentare un’offerta cash importante alla Roma per acquisire Florenzi. Per il momento restano soltanto i segnali.