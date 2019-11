Milan, infortunio per Suso: non convocato per il match contro la Lazio

Tegola in casa Milan: Suso non è stato convocato da Stefano Pioli per la delicata sfida contro la Lazio di Simone Inzaghi; le condizioni dello spagnolo

Infortunio per Suso. Alla vigilia del match contro la Lazio, il Milan perde l’esterno spagnolo per un problema accusato prima della rifinitura.

L’ex-Genoa, match winner nell’ultima giornata di campionato con il gol segnato su calcio di punizione contro la Spal, sta facendo i conti con un infortunio muscolare, che l’ha messo fuorigioco per la partita contro la squadra di Simone Inzaghi. Pioli, per precauzione, ha deciso pertanto di lasciarlo a casa e di non convocarlo.

La soluzione di Pioli

Con l’infortunio di Suso, un altro spagnolo è pronto a prendere il suo posto: si tratta di Samu Castillejo. L’ex-Villarreal era stato già schierato titolare da Stefano Pioli, proprio al posto del numero 8, nel match di giovedì contro la Spal, salvo poi essere sostituito dopo appena un’ora di gioco.

Per Castillejo, dunque, si presenta una nuova chance per entrare nel cuore del mister rossonero ma anche in quello dei tifosi. Con lo spagnolo, in attacco ci saranno anche Calhanoglu ed uno tra Piatek e Rafael Leao.

Oltre a Suso, in casa Milan mancherà anche Mateo Musacchio, uscito anticipatamente nel match contro la Spal per infortunio.

