A “San Siro”, Milan-Juventus si sfideranno nella semifinale d’andata di Coppa Italia: le probabili formazioni della partita

A San Siro andrà in scena la semifinale d’andata di Coppa Italia tra Milan-Juventus. Entrambe le squadre devono riscattarsi dopo gli ultmi risultati in Serie A. I rossoneri non possono snobbare l’incontro, soprattutto per la scorciatoia Europa che garantisce la vincita del trofeo. Il Diavolo occupa attualmente il decimo posto in classifica.

La Vecchia Signora può riconquistare la finale, dopo il deludente percorso dello scorso anno culminato con la netta sconfitta contro l’Atalanta. Sarri valuta un leggero turnover, per dare fiato alla squadra in difficoltà nella copertura del campo nelle ultime uscite. Dovrebbe ritrovare il campo Dybala, dopo le ultime panchine. Qualche dubbio intorno a Cristiano Ronaldo, ma il portoghese dorvebbe esserci vista la sua ottima forma fisica.

In porta ci sarà Buffon, mentre nella linea di difesa si valuta il possibile rientro di De Sciglio. Sarri dovrebbe cambiare modulo dopo l’infortunio di Douglas Costa, con l’inserimento di Ramsey sulla trequarti. Il Milan dovrebbe confermare il sistema di gioco visto nelle ultime uscite, con qualche novità. Musacchio potrebbe affiancare Romagnoli nella retroguardia difensiva. Sulla destra Calabria è favorito su Conti, mentre a centrocampo Bonaventura si candida per un posto da titolare.

Probabili formazioni

Milan (4-4-2): Donnarumma, Calabria, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez, Castillejo, Kessiè, Bennacer, Bonaventura, Rebic, Ibrahimovic All. Pioli

Juventus (4-3-1-2): Buffon, De Sciglio, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro, Bentancur, Pjanic, Matuidi, Ramsey, Dybala, Cristiano Ronaldo

