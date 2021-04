I rossoneri scatenati lontano da San Siro: con 37 punti in 14 partite sono in vetta alla speciale classifica. Altre tre italiane nella top 20 europea

Nonostante le recenti prestazioni che lo hanno allontanato dalla vetta della Serie A, il Milan può consoloarsi per la stagione disputata fin qui e soprattutto per la solidità riaquisita. Nella prima parte di stagione in particolare i rossoneri sono stati formidabili, riuscendo a trovare spesso importanti vittorie lontano da San Siro.

La squadra di Pioli infatti con 37 punti in 14 partite comanda la classifica dei punti in trasferta dei top campionati europei. Il Milan è anche la squadra che ne ha vinte di più lontano dal proprio stadio, ben 12. Nella top 20 di squadre virtuose in trasferta ci sono anche altre tre italiane. Il Napoli di Gattuso è al 18esimo posto con 25 punti in 15 partite. Al 14esimo posto troviamo invece l‘Atalanta che ha collezionato 28 punti in 14 partite lontano dal Gewiss Stadium di Bergamo.

Al terzo posto invece l’Inter di Antonio Conte che ha totalizzato 3 punti in meno del Milan (34) ed ha giocato anche una partita in più fuoricasa al momento (15). A pari punti con i nerazzurri si trova la sorpresa francese del Lille che recentemente ha spodestato il Psg in vetta alla Ligue 1.