Scintille in casa Milan tra Ibra e Pioli dopo la sostituzione dello svedese durante il match contro il Bologna. Il tecnico però non è preoccupato per l’accaduto

La bellissima e convincente vittoria del Milan contro il Bologna, rischia di essere rovinata dalla polemica tra Zlatan Ibrahimovic e Stefano Pioli al momento della sostituzione dello svedese.

Il numero 18 – per la seconda volta in una settimana – non ha gradito la scelta del tecnico di toglierlo dal campo per far posto a Rafael Leao. Dall’altra parte, l’ex-Inter e Lazio, visto il risultato acquisito, ha ben pensato di preservare Ibra per le ultime giornate di campionato ma la scelta non è stata condivisa dall’attaccante classe ’81. Nel dettaglio, al momento dell’uscita, Pioli ha allungato la mano per farsi dare il “cinque” ma lo svedese non ha accettato ed ha indicato il campo al suo mister.

Lo stesso Pioli, al termine della gara, ha spiegato l’accaduto: “Sinceramente, Zlatan ha detto qualcosa che non ho capito. Per me questo è normale, devo gestirlo visto che giochiamo ogni tre giorni. Anche contro il Bologna è stato un punto di riferimento importante per la squadra ed il mio compito è gestire fisicamente tutti“.

Ibrahimovic cerca un gol che manca da tre partite e voleva festeggiare al meglio la sua 100.ma partita in maglia rossonera. Forse anche per questo non ha gradito la sostituzione: Pioli però minimizza l’accaduto e pensa a godersi i tre punti contro il Bologna.

Leggi anche