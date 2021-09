Milan-Venezia, le probabili formazioni del match

Il Milan riceve il Venezia a San Siro per mantenere la scia di Inter e Napoli al vertice della classifica di Serie A

A San Siro il Milan riceve la neopromossa Venezia per continuare nella sua marcia di vertice in Serie A e restare in scia di Napoli e Inter. Continua l’emergenza per mister Pioli che avrà ancora problemi in attacco e dovrà fare turnover in vista dei tanti impegni delle prossime settimane.

QUI MILAN – Ancora out Ibra e Giroud, Pioli chiede gli straordinari a Rebic e alla batteria di trequartisti. In difesa chance per Gabbia e Kalulu mentre Theo dovrebbe essere confermato nonostante le fatiche di questo inizio stagione. In mediana turno di riposo per Kessie.

QUI VENEZIA – Ballottaggio per una maglia da titolare in attacco tra Henry e Forte, favorito il primo. Dal report infortuni risultano ancora out Lezzerini, Haps e Ampadu. Il gallese tornerà settimana prossima. Confermati sugli esterni Aramu e Johnsen.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI MILAN-VENEZIA:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Gabbia, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Florenzi, Brahim, Leao; Rebic. Allenatore: Pioli.

VENEZIA (4-3-3): Maenpaa; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Molinaro; Peretz, Vacca, Busio; Aramu, Henry, Johnsen. Allenatore: Zanetti.