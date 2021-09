Dzeko si è preso l’Inter, la Fiorentina dura un tempo: al Franchi finisce 1-3

L’Inter esce alla distanza, non basta un primo tempo perfetto alla Fiorentina. Al Franchi la decide Edin Dzeko in rimonta

La Fiorentina domina e va in vantaggio nel primo tempo, l’Inter esce alla distanza e ribalta il risultato nella ripresa in 3 minuti con i gol di Darmian e Dzeko. Chiude il match Perisic allo scadere dopo l’espulsione di Nico Gonzalez. Inzaghi ritrova la vetta della classifica scavalcando temporaneamente il Napoli.

Cronaca

La Fiorentina parte decisamente meglio con un pressing altissimo sui portatori di palla nerazzurri che faticano a costruire gioco. La prima vera occasione del match capita suoi piedi di Vlahovic che al 10′ vince una serie di rimpalli e calcia verso la porta quasi a botta sicura trovando uno strepitoso Handanovic a dirgli di no e a rifugiarsi in calcio d’angolo.

Il dominio viola si intensifica sempre di più fino ad arrivare al meritatissimo gol del vantaggio al 23′ con Sottil che sfrutta al meglio l’assist perfetto di Nico Gonzalez con un rasoterra sul secondo che non deve far altro che essere spinto in rete.

L’Inter fa enorme fatica a ripartire, merito dell’enorme intensità degli uomini di Italiano che sono praticamente ovunque. La reazione nerazzurra è tutta in un calcio di punizione dal limite di Calhanoglu che non impensierisce più di tanto l’attento Dragowski.

Nella ripresa la Fiorentina continua a spingere e nel suo miglior momento l’Inter trova il gol del pari: prima vera e propria azione manovrata dei nerazzurri Dzeko serve Barella a limite dell’area che trova Darmian nella sua classica posizione che riceve e di prima incrocia sul secondo palo trovando il gol dell’1-1.

L’Inter attacca subito a testa bassa e dopo appena 3 minuti ribalta completamente il risultato: calcio d’angolo da destra e incornata vincente di Dzeko che sovrasta tutti e fa 1-2 con il suo quarto gol in cinque giornate. Uno-due micidiale dei nerazzurri in gol praticamente alle due prime vere occasioni create.

La Fiorentina subisce il campo non riuscendo più a trovare quell’agonismo che tanto aveva fatto male agli ospiti durante il primo tempo. A peggiorare le cose ci pensa Nico Gonzalez che si fa espellere per proteste dopo un fallo subito. Il colpo del ko arriva all’87’ con il contropiede perfetto dei nerazzurri portato a termine da Perisic su assist di Gagliardini appena entrato.

Top e flop

Benassi 6,5: torna titolare dopo tantissimo tempo e nell’inedito ruolo di terzino destro. Risultato? Una partita vicina alla perfezione, Perisic non riesce mai a saltarlo e nel primo tempo da man forte a Sottil anche in fase offensiva. Cala inevitabilmente nella ripresa insieme a tutti i suoi compagni.

Vlahovic 5,5: ha gli occhi di tutti puntati addosso, lotta e sbraccia per tutta la partita con De Vrij che fa valere centimetri ed esperienza che ha da vendere annullando, o quasi, ogni tentativo del conte Vlad.

Nico Gonzalez 5: Sarebbe il migliore dei suoi ma lo show al momento dell’espulsione condanna la sua squadra a giocare in dieci nel momento più importante del match. Inaccettabile un comportamento del genere da un calciatore come lui sopratutto dopo un’ottima prestazione servendo anche l’assist per il gol del vantaggio di Sottil.

Dzeko 7: il vero punto fermo di questa Inter si chiama Edin Dzeko. Nel momento più difficile si carica sulle spalle i compagni e mette lo zampino su entrambi i gol segnando il decisivo 1-2 che regala 3 punti tanto importanti quanto sofferti.

Handanovic 6,5: conferma l’ottima prova di sabato pomeriggio tenendo a galla l’Inter in più di un’occasione. Straordinaria la parata dopo appena 5 minuti su Vlahovic.

Calhanoglu 5,5: ancora una partita anonima del turco che si vede solo in occasione dei calci piazzati, troppo poco per un calciatore del suo calibro. Lontano parente di quello ammirato ad inizio stagione.