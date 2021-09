Salernitana-Verona, le probabili formazioni del match

Sfida che per la Salernitana vale la gloria in campo e sugli spalti nel 5° turno di Serie A. Ribery riconfermato, Simy verso la panchina

La Salernitana ospita il Verona nel turno infrasettimanale valido per la quinta giornata di Serie A. I granata sono reduci da una buona prova contro l’Atalanta, seppur conclusasi con una sconfitta di misura, e vorranno dimostrare tutto il loro valore contro i veneti. La partita si prospetta interessante non solo sul campo, in ottica salvezza, ma anche sugli spalti, vista l’accesa rivalità tra le due tifoserie.

QUI SALERNITANA Castori schiererà il consueto 3-5-2 (che di fatto sarà un 3-4-1-2) con Belec in porta e Gyomber, Stranberg e Gagliolo a comporre il terzetto difensivo. Kechrida e Ranieri presidieranno le fasce, mentre i due Coulibaly occuperanno la parte centrale del centrocampo. Ribéry potrebbe essere riconfermato alle spalle di Bonazzoli e Djuric, favorito su Simy. Non convocati solo Aya, Capezzi e Ruggeri per infortunio.

QUI VERONA La scelta ricade sul 3-4-2-1 per il Verona con Montipò in porta, difeso da Günter, Magnani e Dawidowicz in difesa. Faraoni e Lazovic giocheranno sugli esterni, con Ilic e Bessa a formar la coppia centrale. Barak agirà sulla trequarti insieme a Caprari in supporto di Simeone (favorito su Kalinic in attacco).

SALERNITANA (3-4-1-2) Belec; Gyomber, Strandberg, Gagliolo; Kechrida, M.Coulibaly, L. Coulibaly, Ranieri; Ribéry; Djuric, Bonazzoli.

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Dawidowicz, Günter, Magnani; Faraoni, Bessa, Ilic, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone.